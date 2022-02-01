Aslan'ın transferlerine şok sözler! "Beklenen efekti yapamaz" /01.02.2022

Galatasaray beklenen transferleri açıkladı. Santrfor arayışlarını Gomis ile bitiren sarı kırmızılı ekip, Musleranın eksini Inaki Pena ile tamamladı. Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Aslannın gözünde Şilili Erick Pulgar var. A Spor yorumcusu Ümit Aktan sarı kırmızılıların transferlerini değerlendirdi. Aktan, Pulgar 2 sene önce 50 milyon Euroydu. Ancak gelişmesi durdu. Fiorentinada kendisine bir şey katamadı. Orta alanda Gedson Fernandesin bile yapacağı katkıyı yapması meçhul. Inaki Pena, Musleranın dönüşü ile kenara geçmeyi kabul eder mi, bilmiyorum. Gomis ise Atiba efekti yapamayabilir. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi