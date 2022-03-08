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7/24 Dinle A Spor Aslan'ın tur şansını böyle yorumladı! "Torrent Barcelona'yı tanıyor ama..." /08.03.2022
Aslan'ın tur şansını böyle yorumladı! "Torrent Barcelona'yı tanıyor ama..." /08.03.2022

Aslan'ın tur şansını böyle yorumladı! "Torrent Barcelona'yı tanıyor ama..." /08.03.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:34
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01

Aslan'ın tur şansını böyle yorumladı! "Torrent Barcelona'yı tanıyor ama..." /08.03.2022

A Spor 02:48
02

Çarpıcı G.Saray yorumu! "Fatih Terim değil ekibi..." /03.03.2022

A Spor 01:21
03

Torrent'e sert eleştiri! "G.Saray'la alay mı ediyorsun?" /06.03.2022

A Spor 00:35
04

Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Derbide zayıf tarafı..." /05.03.2022

A Spor 02:01
05

O isme dikkat çekti! "Sahadaki performansı..." /07.03.2022

A Spor 00:38
06

Torrent Konya'da kimi oynatacak? Barça maçı öncesi... /04.03.2022

A Spor 01:03
07

F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri! "Pozisyon bilgisi çok zayıf" /25.02.2022

A Spor 00:20
08

Visca'ya övgü dolu sözler! "Çoğu oyuncu onun yaptığını yapamıyor" /02.03.2022

A Spor 00:47
09

Türk takımlarının Avrupa yolu nasıl olacak? /01.03.2022

A Spor 04:11
10

Torrent'e sert eleştiri! "Ruhunu teslim etmiş" /28.02.2022

A Spor 00:32
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