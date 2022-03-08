Aslan'ın tur şansını böyle yorumladı! "Torrent Barcelona'yı tanıyor ama..." /08.03.2022

Avrupadaki son temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, Torrentin bu maçta mazereti yok. Rakip Barcelona olabilir ama takım tam kadro, bir tek Arda Turan olmayacak. Barcelonayı tanıyor olması ne kadar avantaj olur dersen bana göre hiçbir avantajı yok. Çünkü onun dönemindeki Barcelona çok farklıydı. Galatasarayın olduğu yerde umut vardır hep söyleriz umut vardır diyoruz ama bugünkü fotoğrafa bakınca umut vardır diyemiyorum ifadelerini kullandı. İşte o sözler...