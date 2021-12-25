Avcı değişikliğe gitti! İşte yeni rotasyon /25.12.2021

Trabzonspor, Süper Ligin 19. haftasında Başakşehiri konuk edecek. Arkasındaki takımlarla arasındaki puan farkını korumak isteyen lider, galibiyet serisini de devam etmek istiyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Trabzonsporu yorumladı. Beşer, Arızalı gördüğüm nokta defansif orta saha pozisyonu. Hamsik ve Berat beraber oynadığında Trabzonspor merkezde ağır kalabiliyordu. Abdullah hoca o bölgeye neşteri vurdu ve önce Siopisi denedi. Ardından Dorukhan ile Bakasetası beraber oynattı ve maçı da çevirdi ikinci yarıda. Dorukhan o pozisyon için ligin en iyilerinden birisi. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi