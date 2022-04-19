Avcı: Hep beraber kutlayacağız! /19.04.2022

Trabzonspor ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medical Park Stadyumunda karşı karşıya geldiler. Fırtına, maçı Andreas Corneliusun golü ile 1-0 kazandı ve skor avantajını eline geçirdi. Bordo mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spora konuştu. Avcı, Kayserispor ligde rahatlamış ve kupayı hedef koymuş bir takım. Fenerbahçe ve Beşiktaşı eleyerek buraya geldi. Bu maçın ve geçen hafta sonundaki Karagümrük maçında beni mutlu eden şey; oyunun içinde kalmak, topa hakim olmak. Oyun olarak hiç sallanmadık, oyunu domine ettik. Taraftarımıza destekleri, oyun içine katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Mutlu sona az kaldı. O destek, enerji ve sabırlarına devam etsinler. Hep beraber kutlayacağız. Martta niye olmadı diye üzülmesinler, Nisan ayındayız şu an. dedi.