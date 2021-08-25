Avcı kritik maç öncesi konuştu! "Roma'nın avantajı olabilir ama..." /25.08.2021

ASpor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ve futbolculardan Marek Hamsik, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında oynayacakları Roma karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Roma'nın önemli bir avantajı olabilir ama bu detaylarla belirlenecek bir oyun" dedi. Hamsik ise, "Biz yarın sahaya çıktığımızda güzel değerlendirmeyi ve tur atlamayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)