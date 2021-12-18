Avcı rekabeti sağladı! "Eksikliğini aratmadı" /18.12.2021

Trabzonspor, Süper Ligin 17. haftasında Hataysporu evinde 2-0 mağlup etti. Zorlu maçtan galip çıkan bordo mavili ekipte gözler Yunan oyuncu Bakasetastaydı. Sakatlıktan dönüşü ile beraber süre bulmaya başlayan yıldız oyuncu önceki performansından uzak kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Bakasetasın zaman ihtiyacı olduğunu ve yokluğunu Abdulkadir Ömürün kapattığını söyledi. Yılmaz, Bakasetasın zamana ihtiyacı var. Sakatlıktan önceki Bakasetas ile alakası yok. Ondan dolayı Abdullah hoca dışarıya aldı. Ancak Bakasetasın olmadığı dönemde Abdulkadir ortaya çıktı ve kendisini aratmadı. Trabzonsporun avantajı rekabeti sağlayan bir hocaya sahip olması. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi