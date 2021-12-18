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7/24 Dinle A Spor Avcı rekabeti sağladı! "Eksikliğini aratmadı" /18.12.2021
Avcı rekabeti sağladı! "Eksikliğini aratmadı" /18.12.2021

Avcı rekabeti sağladı! "Eksikliğini aratmadı" /18.12.2021

150 Bölüm | 32:30:38

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Avcı rekabeti sağladı! "Eksikliğini aratmadı" /18.12.2021

A Spor 00:39
02

Galatasaray'ı bekliyen tehlike! 4 isim birden... /13.12.2021

A Spor 08:54
03

G.Saray yayın havuzundan çıkabilir mi? /17.12.2021

A Spor 01:12
04

Terim'e oyuncu tercihi tepkisi! "Bisiklet çeviren futbolcu..." /14.12.2021

A Spor 00:51
05

Pinheiro doğru isim mi? "Oyuncuları hedef gösterirseniz..." /16.12.2021

A Spor 01:41
06

Çarpıcı Pereira sözleri! "Kredisi tükeneli çok oldu" /15.12.2021

A Spor 01:40
07

G.Saray'da neler oluyor? "Mayıs ayında..." /18.12.2021

A Spor 05:15
08

Çarpıcı G.Saray yorumu! "3 kaliteli oyuncusu var ama..." /09.12.2021

A Spor 00:40
09

İşte Trabzonspor'da mağlubiyetin sebebi! "Oyun görüşü..." /12.12.2021

A Spor 00:36
10

"Belözoğlu kalsaydı Mesut Özil sorun değil yıldız olurdu" /07.12.2021

A Spor 01:00

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