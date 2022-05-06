Avcı: Şampiyonluğu garantiledikten sonra... /06.05.2022

Süper Ligin bitimine haftalar kala şampiyon olan Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, Şampiyonluğu garantiledikten sonraki her maç zordur. Bir andan hem ligi tamamlayacağız hem de oyuncu kazanacağız. Ayrıca salı günü Türkiye Kupası maçı var. Fişi çekecek pozisyonlar yakaladık ama sonuçlandıramadık. Rakip devamlı risk aldı. Bazı bölümlerde oyunu, bazı bölümlerde de oyuncu kazandık. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi