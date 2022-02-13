Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Işığı pırıl pırıl parlıyor" /13.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyasporu 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında konuştu. Avcı, Trabzonsporun neden burada olduğunu ve bu kadar puan farkının nasıl olduğu görmek istiyorduk. Rakip arkasına koşuyu çok deneyen bir takıma karşı oynadık. Duygularımızı biraz daha dengelememiz lazım. Savunmayı ve hücumu doğru yaptık. 25. haftada güzel bir galibiyet aldık. Şampiyonluğun . dedi.| Trabzonspor haberleri TS spor haberi