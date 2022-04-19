Avcı'dan Ziraat Türkiye Kupası sözleri! "Nisan ayının sonunda..." /19.04.2022

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabaka öncesinde Fırtınanın teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, Her iki kupaya da talibiz. Ligdeki Kayserispor maçına göre hazırlandık. Burada fantastik bir maç olmuştu. En büyük temel felsefemiz topa sahip olmak. 2 maç olacak. Sabretmek lazım. Enerjimiz ve konsantrasyonumuz iyi. Özel bir sene. Oyun olarak çok sallanmadık. Martta şampiyon olamadık diye kimse üzülmesin. Nisan ayının sonuna doğru gidiyoruz. Biz dimdik ayaktayız. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi