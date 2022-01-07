Avcı'nın aklı Şampiyonlar Ligi'nde! "O tarz maçlar..." /07.01.2022

Süper Ligin lideri Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi açılmadan transferlerini bitirmeye devam ediyor. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendiren bordo mavili ekip, eksik bölgelerini kapatmaya devam edecek. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Trabzonsporun transfer harekatını değerlendirdi. Alpaslan, Nwakaeme, Djaniny gibi isimler yok. Bazı oyuncular Afrika Kupasına gidecek. Ayrıca şampiyon olduğunuzda UEFA Şampiyonlar Ligi var. Abdullah hoca o tarz maçları iyi biliyor. Ondan dolayı etkili bir kadro kurmak istiyor. Sol bek ve stoper transferleri de yapacaktır. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi