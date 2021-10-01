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7/24 Dinle ASpor "Avrupa'da VAR hakemleri aynı kalitede değil!" /01.10.2021
ASpor

"Avrupa'da VAR hakemleri aynı kalitede değil!" /01.10.2021

ASpor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi 2. hafta maçları tamamlanırken bazı maçların VAR hakemleri dikkat çekti. Genel anlamda düşük performans sergileyen VAR hakemleri hakkında konuşan A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök "2 maçımızda VAR sistemimizi anlamamızı sağlayacak 2 pozisyon oldu. Avrupa'da VAR hakemleri aynı kalitede değil. VAR hakemlerinin hatalarının sebebi çok fazla maç olması." dedi. | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
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