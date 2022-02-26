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7/24 Dinle A Spor Avşar'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Lig bittiğinde..." /26.02.2022
Avşar'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Lig bittiğinde..." /26.02.2022

Avşar'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Lig bittiğinde..." /26.02.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:34:17
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01

Avşar'dan A Spor'a özel açıklamalar! "Lig bittiğinde..." /26.02.2022

A Spor 04:03
02

Canlı yayında açıkladı! "Çarşamba günü yer yerinden oynayacak" /22.02.2022

A Spor 02:33
03

Torrent'ten neşter! Kadroda 4 değişim... /20.02.2022

A Spor 01:48
04

F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri! "Pozisyon bilgisi çok zayıf" /25.02.2022

A Spor 00:20
05

Flaş Burak Elmas sözleri! "Messi'yi getirse yaranamayacak" /19.02.2022

A Spor 03:09
06

İki isme büyük övgü! "Baş kahraman" /21.02.2022

A Spor 01:50
07

Canlı yayında sert sözler! "Nasıl almışlar bu paraları?" /24.02.2022

A Spor 01:24
08

Flaş sözler! "Önder Karaveli'nin yeri Norveç Ligi" /23.02.2022

A Spor 00:44
09

Flaş Gomis sözleri! "3 metreyi koşamıyor" /13.02.2022

A Spor 01:56
10

Canlı yayında açıkladı! "Burak Elmas'ın sempati duyduğu hoca..." /09.02.2022

A Spor 01:26
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