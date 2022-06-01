"Ayağına göre pabuç buldu" /01.06.2022

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile görüşmelere başladığını KAPa bildirdi. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, KAP bildirimi sonrasında flaş yorumlarda bulundu. Zeybek, Fenerbahçe yönetimi ayağına göre pabuç buldu. Fenerbahçe, Türk futbolunu domine edecek bir teknik direktör aldı. Yeni bir rol model oluşacak. Güvendiğin bir lider ile yola çıkabilmek çok önemlidir. Şu anda yeryüzünde boşta bulunan daha iyi bir teknik direktör yok. Fenerbahçeyi şampiyon yapacak hoca Jesustur. Jesusa yakışacak bir santrfor lazım. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi