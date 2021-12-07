Ayrılığı böyle açıkladı: Yüzde 100 gidecek /07.12.2021

Spor Toto Süper Ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde ise namağlup yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılılar için devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte birçok iddia da ortaya atıldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasarayın transfer gündemini değerlendirdi. Çorlu, Onyekuru transferi gerçekleşirse benim için gerçekten sürpriz olur. Assunçao ise aslında Falcaonun gönderilmesinden kaynaklanan bir transfer. Falcaoyu G.Saraya getiren menajerin, Assunçaoyu önermesiyle birlikte gerçekleşen bir transferdi. Devre arasında yüzde 99 değil yüzde 100 yollar ayrılacak. Bir transfer yapılacaksa bir 6 numara öncelik olacak. dedi. | Galatasaray transfer haberleri GS spor haberi