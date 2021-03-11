Ayrılığın perde arkası belli oldu! Yönetim ve Fatih Terim... /11.03.2021

A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, canlı yayında Galatasarayın Younes Belhanda ile yollarını ayırırken perde arkasında yaşananları aktardı. Kaplan, Fatih Terimin Faslı oyuncu ile görüştüğü ve özür dilemesini istediğini ve fesih kararına sıcak bakmadığını ifade etti. Abdurrahim Albayrakın Terim ile görüştüğünü açıklayan Kaplan, yönetimin deneyimli teknik adama ayrılık kararını duyurduğunu ve geri atmadığını dile getirdi. İşte Belhanda ve Galatasaray arasında yaşananlar... | Son dakika spor haberi GS haberleri