Ayrılık isteğini kulübüne bildirdi! Adım adım Beşiktaş'a /09.08.2021

ASpor

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Ajansı programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dikme, "Beşiktaş kaleci transferi yapacak. Mert Günok'un, transfer döneminin son dönemlerinde kadroya katılması planlanıyor. Başakşehir, 2 milyon Euro'dan kapıyı açtı. Beşiktaş ise 1 milyon Euro civarında bir fiyat önerdi. Mert de Başakşehir'den ayrılmak istiyor. Deneyimli kaleci, kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)