"Bahaneleri bıraktı çözüme odaklandı" Trabzonspor'da Avcı farkı! /26.12.2021

Süper Ligin ilk yarısını maç fazlalığı ile 10 puan farkla lider kapatan Trabzonsporda yüzler gülüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçen bordo mavili ekip, ilk yarıyı yaşadığı sıkıntılara rağmen 46 puanda tamamladı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Trabzonsporun ligdeki ilk yarı performansını değerlendirdi. Özcan, Abdullah hoca Hamsikin olmadığı periyotlarda Bakasetas, Siopis gibi isimlerden faydalandı. 19 hafta boyunca en çok bahaneye sahip hoca Abdullah Avcıydı. Gervinho sezonu kapattı. Galatasaray maçında Abdülkadir Ömür duygusal olarak çöktü ama sonra kazandı. Bakasetas 4 hafta yoktu. Nwakaeme sakatlandı. Başakşehir maçında 2 stoperi birden yoktu. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi