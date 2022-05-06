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7/24 Dinle A Spor Bakasetas: Kendi performansımdan daha önemli olan... /06.05.2022
Bakasetas: Kendi performansımdan daha önemli olan... /06.05.2022

Bakasetas: Kendi performansımdan daha önemli olan... /06.05.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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01

Bakasetas: Kendi performansımdan daha önemli olan... /06.05.2022

A Spor 02:22
02

"Valerien Ismael'in çok büyük kozu var" /03.05.2022

A Spor 01:00
03

Kartal'la devam edilecek mi? "Öyle bir damga vurdu ki..." /02.05.2022

A Spor 01:27
04

Flaş gerçeği açıkladı! "Yönetimin Mesut Özil düşüncesi..." /28.04.2022

A Spor 01:14
05

Derbi öncesi flaş eleştiri! "Girdiği pozisyonların..." /04.05.2022

A Spor 01:03
06

Flaş Beşiktaş sözleri! "Derbide mazeret..." /05.05.2022

A Spor 00:49
07

Fırtına'nın yıldızına övgü dolu sözler! /06.05.2022

A Spor 01:12
08

Jesus'ta kritik tarihi açıkladı! /27.04.2022

A Spor 02:14
09

Burak Elmas için flaş yorum! "Açıklamaları çelişkilerle doluydu" /30.04.2022

A Spor 03:29
10

Çarpıcı Trabzonspor yorumu! "Kutlamalar devam edecek" /01.05.2022

A Spor 01:55
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