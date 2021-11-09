Bakasetas ve Hüseyin'in son durumu ne? /09.11.2021

Trabzonsporda sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. Bordo mavili ekip Gervinhodan sonra 2 oyuncusunu daha kaybetti. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Hüseyin ve Bakasetas, MRa girdi. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel konu hakkında açıklamalar yaptı. Sel, MRdan temiz bir veri çıkmadı. İkinci kez MR çekilecek. 2 oyuncunun da iç yan bağlarında ödem tespit edildi ama bir kez daha MR çekilecek. Aynı sorun çıkarsa 2-3 hafta sahadan uzak kalacaklar. Ayrıca transferde de çalışmalar başladı. Yerli sol bek konusunda Uğur Çiftçi ön plana çıkarken Luca Pellegrininin de ismi gündemde. dedi.