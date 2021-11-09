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7/24 Dinle ASpor Bakasetas ve Hüseyin'in son durumu ne? /09.11.2021
Bakasetas ve Hüseyin'in son durumu ne? /09.11.2021

Bakasetas ve Hüseyin'in son durumu ne? /09.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Bakasetas ve Hüseyin'in son durumu ne? /09.11.2021

ASpor 03:33
02

Şok sözler! " Pereira gitmezse Mesut gidecek" /09.11.2021

ASpor 01:11
03

Cimbom'a dev gelir! Transferlerin maliyeti böyle çıkacak /09.11.2021

ASpor 00:22
04

Flaş iddia! Şenol Güneş F.Bahçe'ye mi geliyor? /09.11.2021

ASpor 00:59
05

Pereira'ya Mesut göndermesi! "Uzaya roket fırlatmıyorsun" /09.11.2021

ASpor 00:36
06

Usta yorumcudan Pereira'ya eleştiri: Asıl sorun kendisi... /09.11.2021

ASpor 05:20
07

Fırtına'ya müjde! Milli arada... /09.11.2021

ASpor 01:54
08

Brezilya Serie A'da sokak savaşı! /08.11.2021

ASpor 01:19
09

FENERBAHÇE HABERLERİ - Aziz Yıldırım F.Bahçe'ye dönüyor mu? Usta yorumcu canlı yayında açıkladı! /08.11.2021

ASpor 00:29

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