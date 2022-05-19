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7/24 Dinle A Spor Bakasetas'tan transfer açıklaması! "Bir teklif gelecekse..." /19.05.2022
Bakasetas'tan transfer açıklaması! "Bir teklif gelecekse..." /19.05.2022

Bakasetas'tan transfer açıklaması! "Bir teklif gelecekse..." /19.05.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bakasetas'tan transfer açıklaması! "Bir teklif gelecekse..." /19.05.2022

A Spor 15:05
02

Fırtına'dan genç oyuncu planı! "1-2 isim haricinde..." /15.05.2022

A Spor 00:44
03

Trabzonspor'da yaprak dökümü! /19.05.2022

A Spor 00:43
04

Canlı yayında açıkladı! "G.Saray'ın en önemli sorunu..." /14.05.2022

A Spor 00:33
05

Başkan kim olacak? Elmas, Özbek ve Aysal... /11.05.2022

A Spor 02:09
06

Şok G.Saray yorumu! "O paralar nereye gitti?" /17.05.2022

A Spor 01:19
07

Nevzat Dindar: Marcao, Nelsson ve Kerem’e resmi teklif... /16.05.2022

A Spor 02:41
08

"Burak Elmas genç başkan adaylarının önünü kesti!" /18.05.2022

A Spor 02:11
09

Canlı yayında flaş sözler! "Yabancı kuralı olmasaydı..." /08.05.2022

A Spor 01:10
10

Flaş Luis Campos sözleri! "Var mıydı yok muydu belli değil" /13.05.2022

A Spor 02:20
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