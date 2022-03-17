Barça mağlubiyeti sonrası şok sözler! "Acı gerçek..." /17.03.2022

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanında 0-0 beraber kalmış ve tur şansını İstanbula bırakmıştı. İkinci maçta öne geçen Aslan skoru koruyamadı ve 2-1 yenilerek Avrupaya veda etti. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, maçtan sonra Galatasarayı değerlendirdi. Akcan, Defans yapacağız diye çıktık ama ofans oynamaya da dönemedik. Gol yemeyelim nasıl olsa atarızı değil, nasıl atarızı konuşmamız lazım. Futbolcularımız da nasıl atarızı bulmalılar. Biz nasıl atacağımızı bilmiyoruz ve rakip ikram etmeyince de acı gerçekle yüzleştik. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi