Başkan Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın Mali Kurulu'nda kürsüye çıktı! /25.12.2021

Beşiktaş Kulübünün Akatlar Spor Salonundan yapılan 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulunda Başkan Ahmet Nur Çebi söz aldı. Çebi yaptığı açıklamalarda Bizden evvelki yönetim kurulunun paralar nerede derken Mayıs ayında aday olduklarını ve Ekim ayında gittiklerini biliyorsunuz. Benim altımı oydular diyorlar ben kimsenin altını oymadım. Paralar nerede? diye de ben bağırtmadım. 2 ayda ne değişti de gittiniz? Sürekli hodri meydan deniyor, altımızı oyuyorlar deniyor... Çıkın açıklayın. O da yok. Eski yönetim giderken Biz Eylülün ödemesini yapmayacağız, çünkü Ekimde seçim var diyerek UEFA dilekçe verdi. Biz bunu çözerken evlerimizi ipotek verdik. Eski yönetimin 1 lira alacağı yoktu. Alacağı olanlar da loca alıp gitti. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi