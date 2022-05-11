Başkan kim olacak? Elmas, Özbek ve Aysal... /11.05.2022

GALATASARAY HABERLERİ - Süper Ligde kabus gibi bir sezon geçiren Galatasarayda gündem başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, Ünal Aysal aday olmayacak. Dursun Özbek ise Aysal gibi başkanlık kapılarını kapatmadı ancak çatı aday olursa devreye girecek. Burak Elmas ise camianın önemli isimleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu seçimde kim aday olur kim kazanır bilmiyorum ama kim kazanmaz derseniz Burak Elmas olur. dedi.