B.B. Erzurumspor Başkanı A Spor'a konuştu! "Destek alamıyoruz" /02.11.2021

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, A Spora açıklamalarda bulundu. TFF 1. Ligde 4. sırada bulunan Erzurumspor, iyi gidişatını devam ettirerek Süper Lige dönmek istiyor. Başkan Düzgün, yaptığı açıklamalarda Takımın niyeti üst lige çıkmaktır. Şehir takımları her zaman Süper Ligde olmak ister. Fan Token satışlarında durum iyi gidiyor. Süper Lig takımlarına verilen desteğin birazı bile bizlere verilmiyor. dedi. İşte B.B. Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgünün açıklamaları... | TFF 1. Lig haberleri