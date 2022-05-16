Belhanda A Spor'a konuştu! "Çok duygusaldı" /16.05.2022

Belhanda A Spora yaptığı açıklamada, Aslına bakarsanız iyi bir performans sergilediğimiz maç oldu. Beraber oynayıp kendi performansımızı sergiledik. Daha iyi bir skorla berabere de bitebilirdi. Çok duygusal bir andı benim için. Çünkü burada 4 sene oynadım. Taraftarlar sevgisini gösterdi. İlk defa burda karşı karşıya oynama fırsatım oldu. Maç sonunda da beni alkışladılar onlara teşekkür etmek istiyorum. Galatasarayın geleceği için umarım her şey çok güzel olur. Bu kulüp kalbimde çok özel bir yere sahip ifadelerini kullandı.