Belhanda'dan G.Saray sorusuna yanıt! "Ayrılığım..." /12.07.2021

Süper Ligin yeni ekibi Adana Demirspora transfer olan Younes Belhanda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adana ekibine transferi hakkında konuşan Faslı oyuncu, Fatih Terim hocamla, Adana Demirspora transferimin ardından haberleştik. Adana benim şehrim şeklinde konuştu dedi. Öte yandan mavi lacivertlilerin bir başka yeni transferi Mario Balotelli için ise, İnsanlar Balotelliyi tanımadığı için hakkında konuşuyor ama kendisi çok tatlı bir insandır. Buraya geldikten sonra ne kadar iyi bir insan olduğunu anlarsınız ifadelerini kullandı. Sezon ortasında sarı kırmızılı kulüp tarafından sözleşmesi feshedilerek ayrılması hakkında gelen soruya ise, Galatasaraydan ayrılışım hakkında konuşmak istemiyorum cevabını verdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri