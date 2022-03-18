Berkan'dan Barça sözleri! "Detaylarla kaybettik" /18.03.2022

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Barcelonaya karşı 2-1 kaybetti ve ilk maçtaki 0-0lık skor ile beraber bu turda elenmiş oldu. Sarı kırmızılı takımın oyuncularından Berkan Kutlu maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Kutlu, Çok iyi mücadele ettik. Golü yediğimizde 10 kişiydik. Detaylar büyük takımlara karşı çok önemli. Detaylarla kaybettik. Zor bir tecrübe oldu. Onlar çok büyük oyuncular. Bu maçı böyle kaybetmek çok zor. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi