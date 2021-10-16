Beşiktaş 2 yıl önce ondan vazgeçmiş! "Diaby yerine gelecekti ama..." /16.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 3-2 kaybetti. Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, Beşiktaş ağlarına 2 gol atmayı başardı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, 2 yıl önce Stefano Okaka'nın Beşiktaş'a 2 yıl önce transfer olacakken Abdoulay Diaby'nin tercih edildiğini anlattı. Şahinoğlu, nedenini "Masada 2 isim vardı. Stefano Okaka ve Abdoulay Diaby. Ancak Okaka'nın o dönem transfer edilmemesinin sebebi ise yağ fazlalığıydı. Okaka'nın fit olması için 3 hafta gerekiyordu ancak Beşiktaş o dönem 3 hafta beklemek istemediği için Diaby'yi tercih etti." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)