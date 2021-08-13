Beşiktaş Batshuayi'yi Chelsea'den istedi! /13.08.2021

ASpor

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi klasında bir golcüyü renklerine bağlamak istiyor. Siyah-beyazlıların gündemine birçok isim gelmesine karşın, ilk hedef Chelsea'de bonservisi bulunan Michy Batshuayi'nin olduğu öğrenildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta santrforda 1 numaralı aday Michy Batshuayi. Beşiktaş, Batshuayi'yle konuşuyor ve Chelsea ile de temaslar başlayarak sözlü olarak 'İstiyoruz' dedi. Batshuayi yönetime 'Kulübümle anlaşırsanız gelirim' dedi." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)