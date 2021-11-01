Beşiktaş beklentiyi karşılayamıyor! "Maçtan fazlasını kaybedebilir" /01.11.2021

UEFA Şampiyonlar Liginde ilk 3 maçını da kaybeden Beşiktaş, Sporting deplasmanına çıkacak. Ligde de işleri iyi gitmeyen siyah beyazlı ekipte sakatlıklar büyük sorun yaratıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Beşiktaşın formunu değerlendirdi. Uluç, 11 puan bekliyordum ama yaşanan sakatlıklar durumu değiştirdi. 2-0 kaybedilen Ajax maçına başka bir takım çıktı. Bundan sonra Beşiktaşın lige dönmesi gerekiyor. Beşiktaş en kötü ihtimalle Trabzonsporla berabere kalır ama kaybederse maçtan fazlasını kaybeder. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi