Beşiktaş eski yıldızına kavuşacak mı? "Pjanic ile oynarsa..." /12.11.2021

Beşiktaş devre arasında hücum hattına transfer yapmak istiyor. Al Nassrda forma giyen eski futbolcusu Anderson Taliscayı isteyen siyah beyazlı kulüp, transfer için fırsat bekliyor. Takımında mali anlamda sorunlar yaşayan Brezilyalı yıldız, Al Nassrdan ayrılabilir. A Spor yorumcusu Taner Karaman, durumu Sabah Sporu programında değerlendirdi. Karaman, Beşiktaştan ayrılan Talisca gelecekse tamam. Şu anki performansı nedir bilmiyoruz. Talisca kendine ne kadar baktı bu önemli. Mesela Souza hazır geldi. Pjanic ve Talisca beraber oynarsa Beşiktaş kreatif anlamda çıkışa geçecektir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi