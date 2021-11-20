BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fikret Orman'ı bu sözlerle eleştirdi: Açıklansa ne olur! /20.11.2021

Beşiktaşta Divan Kurulu Toplantısı sona erdi. Yapılan toplantıda eski başkan Fikret Ormanın konuşmadan sonra stadı terk etmesi tepkilere yol açtı. Orman, Borcu çok dillendirmeyin, bu kulübü güçsüz gösteriyor. açıklamalarını yaptı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Ormanın ifadelerini değerlendirdi. Özkök, Herkes kulüplerin borçlarını biliyor. Borçlar açıklansa ne olur. Fikret Orman bunu neden söyledi bilmiyorum ama büyük kulüpler göz yumulduğu için borçlarını arttırdılar. Borç aldılar ve boşa harcadılar. Bizde kulübün batması değil kupa alamaması sıkıntı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi