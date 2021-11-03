BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın oyununu bozan isimler! "Pas ritmini..." /03.11.2021

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaşta bazı isimlerin performansları göze çarpıyor. Geçtiğimiz sezon Aboubakarın yokluğunda santrafor oynayan Gökhan Töre, şampiyonluk için büyük katkıda bulunmuştu. Bu sezon ise beklenen performansın altında kaldı. Güven Yalçının da inişli çıkıştı performansı, kafalara soru işareti getiriyor. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, iki oyuncu için flaş sözler söyledi. Kelleci, Pas ritmini bozan oyuncular var. Mesela Gökhan Töre oyuna girerken Beşiktaş pas yaptığında top Gökhan Töreye geliyor ve orada takılıyor. Sergen Yalçın ise saha kenarında ne oluyoruz diye ve daha da sinirleniyor. Beşiktaşın oyununda bahsettiği oyun ritmi bozuluyor. Güven Yalçında da böyle bir durum var. Beşiktaşın oyununda tek başına bir şey yapacak son 30 yılda 1 isim vardı. O isim Sergen Yalçın. Güven ve Gökhan, Sergen Yalçının rolüne bürünmeye çalışıyorlar. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi