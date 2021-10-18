BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın sıkıntısı! "8 ayrı oyuncu..." /18.10.2021

ASpor

Süper Lig'e flaş transferlerle başlayan Beşiktaş'ı sakatlık şoku sarmıştı. Milli arada sakatlıkların çoğundan kurtulan siyah beyazlı ekip, bu sefer beklenen performansı alamadı. Sakatlıktan dönen oyuncuların performanslarını değerlendiren A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, "Dönen oyuncuların performansları yeterli değildi. Dönenler arasından sadece Teixeira biraz daha iyi döndü. Atiba tempo yapamadı. Welinton uyum sağlayamadı. Vida-Montero ikilisine dönülebilir. Beşiktaş'ın orta sahasında bu sezon 8 ayrı oyuncu forma giydi. Sürekli olarak 11'de değişen bir yapı mevcut. Mecburiyetten ayrı isimler yan yana oynayamadı. Oyuncular birbirlerini tanıyamadı. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu." yorumunda bulundu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)