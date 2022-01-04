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7/24 Dinle A Spor BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli ile devam edilecek mi? "Beşiktaş'ı daha iyi bilen yok" /04.01.2022
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli ile devam edilecek mi? "Beşiktaş'ı daha iyi bilen yok" /04.01.2022

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli ile devam edilecek mi? "Beşiktaş'ı daha iyi bilen yok" /04.01.2022

150 Bölüm | 25:49:31

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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli ile devam edilecek mi? "Beşiktaş'ı daha iyi bilen yok" /04.01.2022

A Spor 00:36
02

Tarihi verdi! Galatasaray'da kaleci belli oluyor /03.01.2022

A Spor 01:27
03

Visca mı Efecan mı? "O ismin olma ihtimali..." /31.12.2021

A Spor 01:59
04

Trabzonspor'da Visca gelişmesi! "Birkaç gün içerisinde..." /02.01.2022

A Spor 00:37
05

G.Saray'a sert eleştiri! "Kan değişikliğine ihtiyaç var" /29.12.2021

A Spor 01:06
06

G.Saray'da gözler Ocak ayında! Kerem Aktürkoğlu... /27.12.2021

A Spor 01:10
07

Beşiktaş'ın ilk 11'i nasıl olacak? "Altay karşısında..." /30.12.2021

A Spor 00:46
08

G.Saray'da transfer krizi! "Terim ikna olmadı" /04.01.2022

A Spor 01:25
09

Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'ın kadrosu yetersiz değil" /23.12.2021

A Spor 01:12
10

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da sorun ne? Geçen sezon... /01.01.2022

A Spor 01:25

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