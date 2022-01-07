BEŞİKTAŞ HABERLERİ - "Sergen Yalçın'a teşekkür etmek gerek" /07.01.2022

Beşiktaş, TFF Süper Kupa Finalinde Antalyasporu penaltılara giden maçta yenerek kupayı müzesine götürdü. Maçın 80. dakikasında oyuna giren 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, uzatma süreleri ile beraber bulduğu 40 dakikada göz doldurdu. Emirhan ile beraber geçen sezondan bu yana siyah beyazlı ekibin altyapıdan as kadroya dahil olan oyuncu sayısı 4e çıktı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Beşiktaşın gençlerine değindi. Alpaslan, Genç oyuncuları yavaş yavaş parlatmak gerek. Bütün eğitimlerini daha da yukarı çekmek gerek. Sergen Yalçına teşekkür etmek gerek. Bize Ersin Destanoğlu gibi bir cevheri çıkardı. Kaleci istemedi ve Ersine güvendi. Bir anda 5-6 genç oynatamazsınız. Ersin ve Rıdvan Yılmazı gördük. Bu sene Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhanı gördük. Beşiktaş bunu çok güzel sunuyor. 3 ismi zaten gördük ama Emirhanı da bu sezon daha çok göreceğiz. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi