BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Skandal karar! Beşiktaş'ın aleyhine penaltı... /08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İlk yarının 43. dakikasında Fransız hakem François Letexier skandal bir karara imza attı. Beşiktaşın stoperi Welinton ile Borussia Dortmundun orta sahası Mahmoud Dahoud arasında geçen pozisyona penaltı düdüğü çaldı. Fransız hakem devamında Welintona kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartın iptali için VARa çağrılan hakem, kartı iptal etmedi. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, penaltıyı yorumladı. Keskin, Welinton bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir ara eli Dahoudun sırtına geliyor. Dahoud onu hissettiğinde sol ayağını basıp kendisini attı ve hakem rahat bir şekilde çaldı. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi