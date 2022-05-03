BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'e övgü dolu sözler! "Fenerbahçe derbisinde..." /03.05.2022

Beşiktaş, Süper Ligin 36. haftasında Fenerbahçeyi evinde ağırlayacak. Zorlu derbi öncesinde Fransız çalıştırıcı Valerien Ismaelin derbi planı merak konusu. A Spor yorumcusu Güven Taner, Ismael hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Taner, Fenerbahçe derbisinde Alex Teixeira gibi bir deneyimle mi oynamak lazım yoksa Emirhan İlkhan gibi yeni yetişen bir çocukla mı? Serdar Saatçı ve Emirhanı böyle bir dönemde oynattığı için Valerien Ismaele olumlu not veriyorum. Fenerbahçe karşısında ne yapacağını merak ediyorum. Ayrıca Fenerbahçe maçında istediğini alırsa gelecek sezonun kadrosu Ismaelin görüşüne göre oluşturulur. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi