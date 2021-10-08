BEŞİKTAŞ haberleri - Verilmesi gereken cezayı açıkladı! "Talimat hakaret maddesinden..." /08.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, saha içindeki topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü. 1 maç takımının başında olamayacak olan Yalçın'nın cezası hakkında konuşan A Spor yorumcusu Taner Karaman "Caner Erkin'e Beşiktaş'ın oyuncusuyken dudak okumadan dolayı 6 maç ceza verildi. Ama talimatlarda hakaret maddesinden sevk edilmesi için kulakla duyulması gerekiyor. Dudak okumayla ceza veremezsiniz. Bu ülkede Dünya'nın diğer ucundan bile yabancı oyuncu var. Kendi dilinde küfrederken nasıl anlayacaksınız? Eşitsizlik olur. Kamuoyu vicdanını zedelememesi gerekir." dedi. | Beşiktaş haberleri