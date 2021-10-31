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7/24 Dinle ASpor Beşiktaş hakkında flaş sözler! "Kadro ligin üstünde ama..." /31.10.2021
Beşiktaş hakkında flaş sözler! "Kadro ligin üstünde ama..." /31.10.2021

Beşiktaş hakkında flaş sözler! "Kadro ligin üstünde ama..." /31.10.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Beşiktaş hakkında flaş sözler! "Kadro ligin üstünde ama..." /31.10.2021

ASpor 01:12
02

Beşiktaş'a 2 isimden kötü haber! /31.10.2021

ASpor 02:07
03

Canlı yayında açıkladı! "Muslera'nın kötü performansının sebebi..." /31.10.2021

ASpor 01:40
04

Fenerbahçe'de yaşanan o gelişmeyi açıkladı "Hesaplaşmaya girecekler!" /31.10.2021

ASpor 01:23
05

Pereira'nın tercihine eleştiri yağmuru! "Hoca kendisiyle çelişti" /31.10.2021

ASpor 01:02
06

Pjanic'te son durum! Sporting maçına yetişecek mi? /31.10.2021

ASpor 02:47
07

Canlı yayında şok sözler! "Galatasaray bedelini ağır öderdi" /30.10.2021

ASpor 00:44
08

Canlı yayında Fenerbahçe'nin sorununu anlattı! "Mesut problem olmaya devam edecek" /30.10.2021

ASpor 01:26
09

"Abdullah 'Puan' Avcısı" /30.10.2021

ASpor 00:58

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