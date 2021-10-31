Beşiktaş hakkında flaş sözler! "Kadro ligin üstünde ama..." /31.10.2021

Süper Ligin 11. haftasında Hatayspor deplasmanında kaybeden Beşiktaşta beklentileri karşılanmıyor. Sezon başında orta saha ve hücum hattına yıldız isimler alan siyah beyazlı ekip, savunmaya beklenen takviyeleri yapmadı. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, Beşiktaşın savunma hattını değerlendirdi. Beşer, Beşiktaşın kadrosu ligin üstünde ama savunması öyle görünmüyor. Özellikle stoperlere baktığımız zaman Monteroyu tercih etti Sergen hoca. Oyun tarzı olarak Sergen hocaya da uygun ama futbolcuların asli görevleri de vardır. Stoper için topu iyi kullanmak önemlidir ama iyi savunma yapmak daha önemlidir. Beşiktaş savunma hattı itibarıyla eksik ve sakatlardan ötürü de tam değildi. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi