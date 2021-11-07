Beşiktaş için kritik istatistik! "Ağır maçlarda..." /07.11.2021

Süper Ligin 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspora 2-1 mağlup oldu. Bu skorla beraber Beşiktaş, lider Trabzonsporun 10 puan gerisinde kaldı ve eleştiri yağmuruna tutuldu. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Beşiktaşın son durumunu değerlendirdi. Aslan, Beşiktaşı ağır maçlarda hiç 1-0 önde görmedik. 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 derbide hiç öne geçemedi. Sadece Galatasaray derbisini çevirebildi. Ama bu takım 1-0ı oynamaya müsait çünkü 1-0lık skor rakibin risk alması demektir. Burada da Beşiktaş çok iyi top yaparak çıkabilir. Bunu da hiç görmedik çünkü Beşiktaşta son vuruş beceriksizliği var. Ayrıca savunmada da kötü. Bu takım tek tarafa oynamayı biliyor. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi