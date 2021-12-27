Beşiktaş ile Güneş bir araya gelecek mi? "Şampiyonluk düşüncesi..." /27.12.2021

Beşiktaşta teknik direktör konusu konuşulmaya devam ediyor. Şimdilik Teknik Sorumlu Önder Karaveli ile yoluna devam eden siyah beyazlı ekipte Şenol Güneşin koltuk için muhtemel adayların arasında olduğu biliniyor. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Güneş ile Beşiktaşın son durumunu değerlendirdi. Uzundurukan, Ben Şenol Güneş gelir diyordum ama yardımcılarıyla beraber çok maliyetli bir hoca. Eğer bu sezon için şampiyonluk düşüncesi yoksa Önder hoca ile devam edilmeli. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi