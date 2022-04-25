Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi Kartal'ın 11'i belli oldu! /25.04.2022

Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Ligin 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşayı konuk edecek. Siyah beyazlı ekip maçı bu maçı kazanarak Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Zorlu maç öncesinde Kara Kartal Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven ve Batshuayi 11i ile sahada olacak. Müsabaka 25 Nisan Pazartesi günü saat 20:30da başlayacak. Maç Vodafone Park Stadyumunda oynanacak ve beIN SPORTS 1den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Kasımpaşa maçını CANLI izle...