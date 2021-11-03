Beşiktaş' o sözlerle değerlendirdi "Sezonu kurtarmaya yönelik..." /03.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Beşiktaş, Portekizde Sporting deplasmanına çıkacak. Yaz transfer döneminde flaş isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, istediği verimi alamadı. Özellikle sakalıklarla boğuşan siyah beyazlı ekip, bu sezon Avrupada ilk 3 maçta puan alamadı. A Spor yorumcusu Ergin Aslan, Beşiktaşın kadrosunu değerlendirdi. Aslan, Avrupada kupa almak Türk takımları almak hayal. Beşiktaşın kurduğu kadro, bu sezonu kurtarmaya yönelik bir kadro. Üst düzey kiralık oyuncular kadroya katıldı. Pjanic ve Batshuayi. Diğer taraftan Teixeira da alındı. Bir harman var ama sezonu kurtarmaya yönelik bir durum bu. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi