Beşiktaş Sörloth'a kavuşacak ama... /25.04.2022

Beşiktaş gelecek sezona tartışmasız bir santrfor ile başlamak istiyor. Siyah beyazlı ekip, Trabzonspor forması altında attığı gollerle Süper Lige iz bırakan Alexander Sörloth ile ilgileniyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Sörloth transferindeki son durumu açıkladı. Dikme, Görüşmeler olsa da Beşiktaş henüz teklif yapmadı çünkü Real Sociedadın sezon sonuna kadar satıl alma opsiyonu var. Opsiyon bittikten sonra Beşiktaş, Red Bull Leipzige teklifini sunacak. Gedson Fernandes transferi gibi bir teklif olacak. Bonservisinin yarısına 6 milyon euro civarı bir para teklifi yapılacak ve Leipzig ile bonservis yarı yarıya paylaşılacak. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi