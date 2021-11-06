DİNLENİYOR...

7/24 Dinle ASpor Beşiktaş-Trabzonspor derbisi oynanacak mı? İşte Dolmabahçe'den son durum! /06.11.2021
Beşiktaş-Trabzonspor derbisi oynanacak mı? İşte Dolmabahçe'den son durum! /06.11.2021

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi oynanacak mı? İşte Dolmabahçe'den son durum! /06.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

DİNLE LİSTEME EKLE
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Beşiktaş-Trabzonspor derbisi oynanacak mı? İşte Dolmabahçe'den son durum! /06.11.2021

ASpor 01:50
02

Abdullah Avcı: Önemli bir galibiyet /06.11.2021

ASpor 14:05
03

Toroğlu'dan Yalçın'a sert sözler! "Sergen takımı yardımcısına bırakmış" /06.11.2021

ASpor 00:38
04

Toroğlu'dan flaş derbi yorumu! "O pası atarsan..." /06.11.2021

ASpor 00:42
05

Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Trabzonspor maçı öncesinde A Spor canlı yayınına katıldı! /06.11.2021

ASpor 07:50
06

Rosier - Nwakaeme... İşte derbinin dev eşleşmesi! /06.11.2021

ASpor 00:55
07

Dikkat çeken Mesut Özil sözleri! "80. dakikada oyuna alacağına hiç oynatma" /06.11.2021

ASpor 00:56
08

Bomba transfer iddiası! Diagne ve Mohamed... /06.11.2021

ASpor 02:55
09

Hıncal Uluç ile Baş Başa - 05/11/2021

ASpor 41:38

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Fenerbahçe
Galatasaray
Trabzonspor

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x