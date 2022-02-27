Beşiktaş ve G.Saray o isim için rekabete girdi! /27.02.2022

İki ezeli rakip olan Beşiktaş ve Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Gelecek sezonun transferlerine şimdiden başlamak isteye iki büyük kulüp Giresunsporlu Alexis Peres isminde karşı karşıya geldiler. A Spor yorumcusu Haldun Domaç transferdeki son gelişmeleri açıkladı. Domaç, Alexis Peresi Beşiktaşın ve Galatasarayın takip ettiğini biliyorum. Giresunsporda sol stoper oynaması büyük avantaj. Topu çok başarılı bir şekilde oyuna sokuyor. dedi. | Beşiktaş - Galatasaray haberleri BJK - GS spor haberi