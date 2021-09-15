Beşiktaş Yöneticisi Hakan Daltaban Dortmund maçı öncesi ASpor'a konuk oldu /15.09.2021

ASpor

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Beşiktaş, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Kara kartalın maçı öncesinde ASpor canlı yayınına konuk olan Beşiktaş yöneticisi Hakan Daltalan "Düşük bütçe ile ilk 5'e giremez inancını yıktık" dedi. Daltalan sözlerine rakip takım taraftarlarını ağırlayamamalarına karşın Beşiktaş taraftarının deplasmanda yer almaları için uğraştıklarını sözlerine ekledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)