Beşiktaş yönetimi Adana'ya akın etti! İşte sebebi... /13.02.2022

Süper Ligin 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş kafilesi Adanaya yönetim bazında kalabalık gitti. A Spor muhabiri Sercan Dikme nedenini açıkladı. Dikme, Adana Demirspor maçından itibaren başlayan hakem hatalarının yaşanmayacağı hakkında bir cümle kullandı Ahmet Nur Çebi. İlk kez bu kadar kalabalık bir yönetim kadrosu görüyorum. Hakem hatalarından kaynaklı bir problem yaşanırsa Beşiktaş, yönetim olarak ani tepki vermek için Adanaya geldiler. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi