Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncunun bonservisini alacak mı? Aradaki fark... /14.02.2022

Beşiktaşta transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlı kulüp ilk olarak iç transferde çözüme ulaşma hedefinde. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu son durumu paylaştı. Son haftaları saymazsak Can Bozdoğanın 1.8 milyon Euroluk bonservis bedeli ödenecekti. Ancak yönetimden bazı isimlerle görüştüğümde bu bedelin fazla geldiğini söylediler. Gelecek hafta Ceyhun Kazancı, Almanyaya gidecek ve Schalke yönetimi ile masaya oturacak. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi